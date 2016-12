Hype rond ‘gezonken Shermantank’ na publicatie – lees meer… (with update and translation)

Door: Redactie

Deze week opende Haren de Krant met het opmerkelijke verhaal dat er in mei 1945 een Sherman-tank van de Canadese bevrijders was weggezonken in de drassige bodem van de Reigerlaan in Paterswolde. Dat heeft gevolgen. Zowel onze redactie als RTV Noord (die het nieuws overnam) krijgen vragen en reacties van mensen die iets willen met de tank. Ook de gemeente krijgt telefoontjes.

RTV Noord meldt vandaag dat de gemeente Tynaarlo overweegt om de plaats waar de tank nog steeds in de grond zou zitten af te schermen met hekken, om te voorkomen dat mensen zelf gaan graven. Er zou ook nog munitie aan boord kunnen zijn, alsmede olie en brandstof.



Update zaterdag 24 december 0.30 uur: Zaterdag wijdt Dagblad de Telegraaf een halve pagina aan het verhaal over de Sherman-tank. Op Facebook komen vele tientallen reacties los, ook uit Canada. NOS heeft het verhaal overgenomen op haar website en dat geldt ook voor NU.nl. Het verhaal in Haren de Krant gaat nu wereldwijd, waarschijnlijk omdat het intrigeert. De Harenaar Sietze Dunning die het verhaal onderzocht met Wybe Westra vertelde zijn bevindingen aan Haren de Krant en is dus de bron van de actuele mediahype. Hij is sinds het verschijnen van de krant doorlopend gebeld door belangstellenden. “De telefoon stond roodgloeiend”, zegt hij. Bij de foto’s: Telegraaf 24 december 2016. Dagblad van het Noorden 24 december 2016.

For international viewers: translation on http://www.harendekrant.nl/shermantank-zit-nog-grond-nu/

