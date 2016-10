Ina Sissingh uit Haren blij in ‘medische Vechtstraat’

Nieuws:

Op 19 november 2016 opent de Vechtstraat als het ware haar deuren. Van 11.00 tot 14.00 uur zal een groot aantal medische bedrijven haar deuren openen. Een unieke kans om eens vrijblijvend een kijkje te nemen in de keuken van het grote aanbod medische bedrijven dat aan de Vechtstraat gevestigd is.

Is het u ook wel eens opgevallen hoeveel medische bedrijven zich gevestigd hebben in de Vechtstraat? Van fysiotherapie tot thuiszorg, van huisarts tot therapeutische elastische kousen en van osteopathie tot psychologie. Vaak weet je niet goed waar je moet zijn met welke klacht. Op 19 november heeft u de kans om vrijblijvend een kijkje binnen te nemen en te ontdekken wat er allemaal te doen is bij u in de buurt.



Hoe gaat het in z’n werk?

U meldt zich op 19 november bij CompressieZorg aan de Vechtstraat 71. Daar zijn plattegrondjes verkrijgbaar van de Vechtstraat met de deelnemende bedrijven. Met deze plattegrond kunt u in uw eigen tempo een kijkje nemen achter de schermen van de ‘medische straat van Groningen’!

Een actueel overzicht van de deelnemende bedrijven treft u aan op www.lofgroningen.nl.