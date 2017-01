Inburgeren is een kunst – lees meer…

Door: Redactie

Haren doet het niet slecht als het om inburgeren gaat. De landelijke media besteden deze dagen veel aandacht aan het falende inburgeringsbeleid. Haren de Krant publiceerde vorige week het onderstaande artikel.

Op de foto: Frank Steenhuisen en Emiel van der Feen

“Het is algemeen bekend: het gaat dramatisch met de inburgering.” Aan het woord zijn Emiel van der Feen en Frank Steenhuisen. Zij houden zich voor Haren bezig met de inburgering van nieuwkomers. Haren is bezig met het zoeken naar nieuwe manieren om inburgering beter te laten verlopen dan tot nu toe het geval is.

Inburgeren is niet vanzelfsprekend. Nieuwkomers moeten binnen drie jaar na inschrijving bij de gemeente het inburgeringsexamen hebben gehaald. Frank Steenhuizen is adviseur vluchtelingenopvang en inburgering van de gemeente Haren: “Slechts 38% van de mensen slaagt voor hun inburgeringsexamen. Wat heb je er als nieuwkomer aan dat je aan feitjes weet als hoe lang de Afsluitdijk is? Het gaat erom dat jij bijvoorbeeld de weg leert kennen in onze bureaucratische jungle. Dat is voor autochtone Nederlanders vaak al moeilijk. Stel, je wilt in Nederland een handeltje beginnen. In de landen waar deze mensen vandaan komen, leen je gewoon wat geld van je familie en je begint. Maar hier in Nederland loop je dan meteen tegen allerlei problemen aan. Vroeger hielden gemeenten het inburgeren in de gaten, maar nu officieel niet meer. Het is ‘eigen verantwoordelijkheid,’ heet het dan. Maar hoe doe je dat, als je de taal, gewoontes en het land helemaal niet kent?”

Eigen wereld

Emiel is coördinator Vluchtelingenwerk van Torion: “Een bijkomend probleem vormen tegenwoordig televisie en mobieltjes. Zodra ze thuis zijn hebben ze geen enkele prikkel meer om Nederlands te praten. Eenmaal hier, kunnen mensen zich bijna helemaal aan Nederland onttrekken. Ze kijken naar televisie uit hun eigen land, en hebben alleen contact met mensen uit hun eigen land. De meeste statushouders willen graag inburgeren. Maar hoe doe je dat als je nooit Nederlanders tegenkomt? Zelfs je eigen buren ontmoet je niet of nauwelijks in ons land. De nieuwkomers moeten bovendien hun eigen inburgering betalen, gemiddeld 4500 euro per traject. Dat moeten ze zelf via Duo regelen via een lening die wordt kwijtgescholden als de statushouder voor zijn inburgering slaagt. Dat komt bovenop een lening van zo’n 3500,- die ze zijn aangegaan voor de inrichting van hun huis. Maar hoe doe je dat van een bijstandsuitkering? Die is al te laag om gewoon van te leven. Met zo’n schuld er bij, sta je meteen 8-0 achter.”

Regie gemeente

De gemeente Haren vindt dat het beter moet en gaat nieuwe wegen verkennen. Frank: “We gaan als gemeente de regie weer oppakken. We begeleiden de mensen zoveel mogelijk in samenwerking met Vluchtelingenwerk Haren. De nadruk in het begin ligt vooral bij het leren van de Nederlandse taal. Tegelijk kijken we wat voor werk of werkervaring men zou kunnen doen. Niet wachten, nee, meteen aan de slag.”