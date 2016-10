Informatieavond over het levenseinde op 10 november in ’t Clockhuys

Nieuws:

Op donderdag 10 november vindt er in ’t Clockhuys in Haren een gratis informatie-avond plaats rond verschillende onderwerpen die met het levenseinde te maken hebben. Veel mensen gaan dit thema liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel bij stil te staan. Past uw testament nog wel bij uw huidige gezinssituatie? Wat is het nut van een levensdossier? En wat is er allemaal mogelijk bij een uitvaart?

‘Ik begeleidde onlangs de uitvaart van de moeder van een groot gezin. Toen zij ernstig ziek werd, wilde ze nergens over praten’, vertelt uitvaartverzorgster Sil van Hettema. ‘Toen zij overleed, bleek dat er helemaal niets geregeld was. Daardoor moesten de nabestaanden zelf bedenken hoe moeder het wellicht gewild had.’ Een dierbare verliezen door overlijden is erg verdrietig, als dan ook nog blijkt dat de overledene niets heeft geregeld, is dat extra zwaar. Daarom organiseren wij nu met elkaar deze informatieavond’.

André Bosscher (Notariaat Kuhlmann) gaat in op het nut van een(levens-)testament. Als notaris heeft hij veel ervaring met de begeleiding voorafgaand aan het overlijden en na het overlijden, als executeur van nalatenschappen. Rinette de Jong (Cretio) besteedt aandacht aan het levensdossier en wilsverklaringen; praktische hulpmiddelen voor mensen die graag zelf de regie houden en/of hun naasten en nabestaanden zoveel mogelijk willen ontzorgen. Sil van Hettema (Memorum Uitvaartzorg) vertelt over de vele mogelijkheden om het afscheid bij overlijden af te stemmen op uw persoonlijke situatie, ideeën, wensen en levens- of geloofsovertuiging.



Datum: donderdag 10 november 2016

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00

Locatie: ’t Clockhuys, Brinkhorst 3, 9751 AS Haren

Toegang: gratis

Aanmelden: graag uiterlijk op 7 november via info@notariaatkuhlmann.nl of telefonisch 050-3129047