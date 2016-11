Informatieavond over woningisolatie in de Biotoop

Nieuws:

Door: Redactie

Wilt u uw woning beter isoleren, of bent u zich hierop aan het oriënteren? Op 24 november organiseren het Energieloket Haren en de gemeente Haren een informatieavond van de Groningse Warmtetour; een bijeenkomst over het isoleren van uw woning. Deze informatieavond zal plaatsvinden in Vleugel F van De Biotoop van 19.30 tot 21.30 uur. Alle inwoners van de gemeente Haren zijn hiervoor van harte welkom.

Veel bewoners zijn inmiddels overtuigd van de voordelen van isoleren, zoals een lagere energierekening en comfortabeler wonen. De volgende stap is het vinden van een bedrijf om dit uit te voeren. Maar waar moet je op letten bij het aanvragen van een offerte? Hoe kun je verschillende offertes met elkaar vergelijken? Hoe selecteer je het juiste bedrijf? Tijdens de avond staan we uitgebreid stil bij de do’s en de don ‘ts in het offertetraject. Op de bedrijvenmarkt kunt u meteen terecht bij een aantal bij het Energieloket aangesloten bedrijven om een offerte aan te vragen. Bovendien kunt u informatie krijgen over de gezamenlijk besparingsaanpak van Buurkracht en zal ook de lokale energiecoöperatie Grunneger Power zich presenteren.

De informatieavond is gratis toegankelijk en start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Vleugel F van De Biotoop (Kerklaan 30, Haren). Bezoekers worden wel vriendelijk verzocht zich aan te melden voor deze avond via www.haren.nl/energieloket. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie en vragen. Hier staat onder andere informatie over hoe u kunt checken hoe uw woning geïsoleerd is, welk (voorlopig) energielabel u hebt en welke maatregelen voor u aantrekkelijk kunnen zijn.

De Groningse Warmtetour trekt vanaf oktober 2016 door Groningen. De Groningse Warmtetour is een initiatief van het Energieloket Groningen; een samenwerking van de Groningse gemeenten, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, SLIM en de Natuur en Milieufederatie Groningen.