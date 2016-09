Informatiemiddag in Beatrixoord over pijn

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 1 oktober vindt de informatiedag ‘Pijn heb je niet alleen’ plaats, ’s ochtends in Nij Smellinghe in Drachten en ’s middags in locatie Beatrixoord UMCG Centrum voor Revalidatie, Haren. Op deze dag wordt veel informatie verstrekt over hoe om te gaan met pijn en over nieuwe manieren van pijnbehandeling. Iedereen die zelf chronische pijn heeft of familie of vrienden heeft met pijnklachten, is van harte welkom.

De week van 26 september – 1 oktober 2016 is uitgeroepen tot ‘De Week van de Pijn’. Dit omdat pijn de meest voorkomende en tegelijk de minst begrepen klacht is. Veel mensen hebben doorlopend pijn. Dat heeft een enorme invloed op hun dagelijks leven en op dat van hun gezin, familie en vrienden. Het beïnvloedt hun manier van doen, denken en voelen.

De Week van de Pijn schenkt landelijk aandacht aan het omgaan met pijn én nieuwe manieren van behandelen. Op de informatiedag ‘Pijn heb je niet alleen!’ vertelt een ervaringsdeskundige over het leven met chronische pijn, het onbegrip dat je tegenkomt en het belang van lotgenotencontacten. Pijnspecialisten vertellen over de nieuwe inzichten en over de nieuwe rol van patiënten bij de behandeling van pijn. En er is ruimte om in gesprek te gaan over verbetering van de zorg. De professionals horen het graag van u.

Heeft u chronische pijn? Of bent u familie of andere naaste van iemand met chronische pijn? Dan bent u 1 oktober van harte welkom op de noordelijke informatiedag ‘Pijn heb je niet alleen!’. De dag bestaat uit twee identieke bijeenkomsten, ’s ochtends in Friesland en ’s middags in Groningen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. U moet zich wel even aanmelden op www.pijnnoordnederland.nl. Daar vindt u ook het volledige programma. Inschrijving is op volgorde van aanmelding. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan!

De informatiedag ‘Pijn heb je niet alleen’ is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Pijn-Hoop, het UMCG Centrum voor Revalidatie, Nij Smellinghe, Transcare-pijn en Netwerk Chronische Pijn.

Zaterdag 1 oktober 2016

9.30 tot 12.30 Nij Smellinghe, Drachten

13.30 tot 16.30, locatie Beatrixoord UMCG Centrum voor Revalidatie, Haren