Informatieve avond Duurzaam Haren

Duurzaam Haren organiseert op 1 mei 19.30 uur een informatieve avond voor leden van de coöperatie en belangstellenden. Op deze avond zullen studenten van de hogeschool “van Hall en Larenstein” het resultaat van de door hen in Haren gehouden enquête presenteren. Vervolgens kunnen wij op basis hiervan met elkaar bespreken welke conclusies hieraan verbonden kunnen worden. Ook willen wij u graag informeren over de status van de in voorbereiding en onderhanden zijnde projecten. We zien ernaar uit u op deze avond te ontmoeten.

Programma

19.30 Inloop / koffie

20.00 Presentatie resultaat enquête door de studenten

20.30 Discussie en conclusies onder begeleiding Duurzaam Haren

21.00 Break, drankje

21.30 Presentatie projecten Duurzaam Haren

22.00 Afsluiting

Aanmelden vooraf kan via de website www.duurzaamharen.nl

De avond vindt plaats op 1 mei van 19:30 tot 22:00 uur, locatie buurthuis “de Mellenshorst” (Waterhuizerweg 36, Haren).