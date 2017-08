Ingezonden mededeling: Blijven bewegen is het allerbeste

Nieuws:

Als je beweegt gaat je hart sneller kloppen waardoor het getraind en gezonder blijft en is de doorbloeding in je lichaam beter zodat alle organen goed voorzien worden van verse voedingsstoffen en zuurstof. Volgens het nieuwe advies van de Gezondheidsraad is het belangrijk om, behalve voldoende te bewegen, ook regelmatig spier- en botversterkende oefeningen en balanstrainingen te doen……en laat dat nou ook nog eens heel leuk zijn!

Ons nieuwe activiteitenseizoen gaat weer van start,

u bent van harte welkom



Vitaliteitstraining start 11, 12 en 15 september

Haren, ’t Clockhuys maandag 09.00-10.00 uur

dinsdag 13.15-14.15 uur

14.30-15.30 uur

vrijdag 10.00-11.00 uur

Yoga start 11 en 13 september

Haren, ’t Clockhuys maandag 10.15-11.15 uur 11.30-12.30 uur

woensdag 10.15-11.15 uur 11.30-12.30 uur

Fit op Muziek start 12 en 13 september

Haren, Scharlakenhof dinsdag 10.00-11.00 uur

Noordlaren, De Hoeksteen woensdag 09.00-09.45 uur

Stoelgymnastiek Noordlaren start 13 september

Noordlaren, De Hoeksteen woensdag 09.45-10.30 uur

Zwemmen start 13 september

Zuidlaren, Aqualaren woensdag 10.45-11.45 uur

Conditiegroep Mannen start 13 september

Haren, Scharlakenhof woensdag 11.15-12.15 uur

Tai Chi start 14 september

Haren, ’t Clockhuys donderdag 10.00-11.00 uur

Koersbal start 14 september

Haren, Huize Westerholm donderdag 14.30-16.30 uur

BEA zwemmen gedurende het hele jaar

Haren, Sportcomplex BEA dinsdag 17.00-18.15 uur (per groep 25 minuten)

Wilt u op een prettige uw stembanden oefenen?

Het Seniorenkoor hervat haar repetities op dinsdag 5 september, 10.30 tot 12.00 uur.

Meer informatie is te vinden in onze folder ‘Activiteitenprogramma 2017-2018’.

Voor deze folder of voor aanmelding kunt u contact opnemen met:

Torion, Kerklaan 5, 7551 NK Haren / (050) 534 41 73 / info@torion.nl.