Inloopavond over bezuinigingen: “Deel uw zorgen”

De oppositiepartijen GL, CU en PvdA willen hun zorgen over de bezuinigingen delen met andere mensen die hun bedenkingen hebben bij de begrotingsplannen 2017-2020. Daarom organiseert met morgen, 2 november, een inloopavond in het gemeentehuis van 17.00-19.00 uur.

Onderstaande uitleg door de genoemde partijen…

Het college stelt in de begroting voor 2017 enorme bezuinigingen voor, voor volgend jaar en de jaren daarna. Inwoners en veel organisaties zullen erdoor geraakt worden: sportclubs, zwembad, culturele instellingen, kinderen die muziekonderwijs willen volgen, kinderen die logopedie nodig hebben, landschapsbeheer en meer. De gezamenlijke Harense oppositiepartijen roepen inwoners en organisaties ons te vertellen welke gevolgen zij vrezen door deze bezuinigingen. Op 2 november organiseren wij een inloop bijeenkomst van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis. De fracties van VVD, PvdA, CU en GroenLinks zijn allen vertegenwoordigd.

De bezuinigingen in de gemeente-begroting voor 2017 lopen op van 934.000 euro in 2017 tot 1.186.000 euro in 2020. En dan zijn we we er nog niet. De bezuinigingen lopen zeker door tot 2023 volgens de plannen die coalitie in juni heeft aangenomen.

Daarnaast lopen de lasten (rioolrecht en OZB) op met een half miljoen in 2017 tot 1,2 miljoen in 2020.

Dit is een zeer hoge prijs voor zelfstandigheid. Hogere lasten en toch minder voorzieningen. Een aantal voorzieningen en organisaties raken hun gehele subsidie kwijt. Volgend jaar worden de voorzieningen die door inwoners zelf worden gerund nog ontzien, maar laat u niks wijsmaken: dit jaar zal besloten worden over bezuinigingen tot en met 2020.

Om te inventariseren of dit allemaal zomaar kan zonder nodeloos schade te veroorzaken organiseert de oppositie een inloopavond op 2 november, van 17.00 uur tot 19.00 uur in het gemeentehuis. Deel uw zorgen.