Inloopcafés over zwangerschap van start in bibliotheek

Bibliotheek Haren organiseert samen met Gonny Cappers een maandelijks inloopcafé voor zwangeren en hun partner, te beginnen op zaterdag 18 maart van 11.00-12.00 uur. Het inloopcafé is gratis toegankelijk en ook de koffie en thee zijn kosteloos. Gonny Cappers is deskundig op het gebied van zwangerschap en bevalling en zal tijdens het inloopcafé aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en te inventariseren over welke thema’s specifieke vragen zijn.

Waarom

In het dagelijks leven hebben we het druk. En dan kan het zo maar gebeuren dat je je zwangerschap erbij doet. Terwijl het zo leuk én zinvol is om bewust(er) zwanger te zijn. Het is prettig om regelmatig even onverdeelde aandacht te hebben voor deze zwangerschap, voor dit kindje in je buik. Daarnaast is het gezellig en inspirerend om andere zwangere vrouwen te ontmoeten. Een keer per maand ben je van harte welkom op de zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00. Voor een kopje thee en een gezellig gesprek met andere zwangeren. En je steekt er ook nog wat van op want er zijn elke keer deskundigen aanwezig waaraan je je vragen kunt stellen. Ook zullen thema’s aan de orde komen, zoals: welke zwangerschapscursus past bij mij/ons, badbevalling, thuis of ziekenhuis, pijnbestrijding, ondersteuning (doula), kind(eren) bij de bevalling.

Uiteraard zijn de partners ook van harte welkom!

Wie

Gonny Cappers is moeder van vier zonen. Zwangerschap en geboorte hebben haar warme belangstelling. Ze geeft al jarenlang zwangerschapscursussen en heeft tientallen ouders en alleenstaande moeders begeleid tijdens hun zwangerschap en geboorte. Sinds tien jaar is zij doula. Voor Gonny Cappers staat voorop dat vrouwen en hun partner met vertrouwen en plezier zwanger zijn en een mooie geboorte ervaring hebben. En daar wil zij bij helpen middels het inloopcafé Zorgeloos Zwanger.

Voor meer info: www.praktijkeigenwijz.nl