Inloopochtend Peter Petersenschool Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op donderdag 20 april a.s. organiseert de Peter Petersenschool van 9.00 tot 12.00 uur een open ochtend voor nieuwe geïnteresseerde ouders en hun kinderen. De PPS mag zich de laatste jaren verheugen in een groeiende belangstelling. Steeds meer ouders hebben interesse in het jenaplanonderwijs dat op de PPS gegeven wordt. Inmiddels heeft de school 10 stamgroepen en ca. 240 leerlingen. Daarnaast heeft de PPS sinds dit jaar een BSO in eigen huis (in samenwerking met de SKH).

Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tussen 9 en 12 uur rondleidingen en vertellen alles over hun school.

Ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden en zo nodig meer uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op de PPS. Aanmelden voor de inloopochtend hoeft niet.