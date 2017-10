Interpellatiedebat gemeenteraad trekt volle zaal, geen nieuwe invalshoeken – lees meer… (met update)

Door: Redactie

Vandaag vindt een interpellatiedebat plaats, voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering te Haren. De oppositiepartijen VVD,CU, PvdA en GL hebben het debat aangevraagd. Zij willen de actuele stand van zaken bespreken in het dossier ‘fusie’. De publieke tribune is afgeladen vol.

Op dit moment (19.30 uur) is het debat een half uur op weg. Van een echt debat is (nog) geen sprake, omdat de partijen vooral hun spreektijd gebruiken voor spreekbeurten. Wil Legemaat (D66) beet namens de coalitie de spits af en begon met een lang en hier en daar kribbig betoog, waarin zij een nauwkeurig overzicht der gebeurtenissen gaf. Conclusie, de provincie drukt de fusie door, ondanks het feit dat Haren tegen is. Dat is geen nieuw standpunt. Naar verwachting zal de oppositie straks erop wijzen dat Haren er keer op keer blijk van geeft rijp te zijn voor fusie. Hans Sietsma (GL) publiceerde onlangs een artikel in het Dagblad van het Noorden, waarin hij erop wees dat Haren haar taken niet aankan, omdat men zelfs niet in staat is een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied op te stellen. Daar is men al sinds 2013 mee bezig.

D66 riep op om Haren uit het wetsontwerp te halen, zodat Groningen en Ten Boer de fusie kunnen voltooien. Toen Ietje Jacobs namens de VVD opriep om te gaan praten met Groningen begon de zaal te morren. Waarschijnlijk zijn in meerderheid tegenstanders van fusie naar het gemeentehuis gekomen vanavond. Burgemeester Pieter van Veen sommeerde de gasten om zich niet te mengen ion het debat en dreigde anders de zaal te ontruimen. Jacobs vindt dat Haren zich gedraagt als een kind met handen voor de ogen dat zegt: ik zie je niet dus je bent er niet. Zij vindt dat het onverantwoord is, dat Haren de gesprekken met Groningen niet aangaat en noemt het zelfs bestuurlijk plichtsverzuim. Dieta Praamstra zegt dat er ook rekening gehouden moet worden met mensen die de fusie wél zien zitten. “Ga praten met Groningen!” De coalitie noemt het tweesporenbeleid van vorig jaar een fuik, waarin Haren is misleid. Door te praten met Groningen, werd door de provincie gesuggereerd dat Haren dus voorstander was van de fusie met Groningen. “Een ezel stoot zich in het gemeen niet aan dezelfde steen”, zei Wil Legemaat. Geen tweesporenbeleid dus. Lammie Schuiling constateerde dat het vertrouwen in de gemeenteraad helemaal weg is en dat noemt zij schadelijk voor Haren.

Update: 30 oktober 23.15 uur: Het interpellatiedebat was rond 20.00 uur afgelopen, waarna de reguliere raadsvergadering plaatsvond. Reeds om 20.00 uur stuurden de oppositiepartijen CU, VVD, PvdA en GL een persverklaring naar de media, waarin zij tot hun teleurstelling moeten constateren dat de coalitie van Haren geen verkennende gesprekken gaat voeren met de beoogde fusiepartners. Namens de oppositie zegt Sietsma over die door hem gewenste gesprekken met Groningen: “Het gaat om het versterken van culturele en sport- voorzieningen, het maken van dorpsvisies, burgernabijheid, nieuwe vormen van dienstverlening voor inwoners met een hulpvraag en de woon- en

leefbaarheid in de dorpen. Ook de positie van de ambtenaren van de gemeente Haren in een

nieuwe gemeente komt aan de orde.”

VOORSPELBAAR

Dat de uitkomst van dit debat (dat geen debat mocht heten) tevoren al vaststond mag blijken uit het feit dat de persverklaring reeds voor aanvang van het debat moet zijn opgesteld. En dat is typerend voor het fusiedossier in Haren. Alles wat hierover gezegd kon worden is gezegd, alle standpunten zijn helder en in beton gegoten. Het is wachten op het verlossende oordeel van het Parlement.