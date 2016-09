Inzameling voor voedselbank op 28 oktober in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 30 oktober 2016 zal, evenals in de voorafgaande jaren, de oogstdienst in de verschillende PKN kerken gehouden worden. Men wil dan danken voor het goede dat men ontvangen heeft en denkt na over de wijze waarop we onze naasten daarin kunnen laten delen.

Een jaarlijks terugkerende actie van de diaconie van de PKN kerken in Haren is o.a. een inzameling voor de voedselbank.

Op vrijdag 28 oktober a.s. zal deze inzameling plaatsvinden..

Dit jaar is er behoefte aan:

Producten voor de persoonlijke verzorging zoals: shampoo, douchegel tandpasta en tandenborstels. Luiers (maat 5 en 6)

Verder schoonmaakmiddelen en afwas – en wasmiddelen.

De diakenen staan op 28 oktober van 16.00-18.00 uur klaar om uw producten in ontvangst te nemen: bij de Dorpskerk( hoofdingang) en de Gorechtkerk (hoofdingang)