Wie is ‘de man in het Noordlaarderbos’? – lees meer…

Door: Redactie

Deze markante persoonlijkheid treffen we aan in een tentje in het Noordlaarderbos. Daar is hij afgelopen zomer neergestreken. De redactie zocht hem op en dat leverde een bijzondere ontmoeting op met een heuse schaakgrootmeester, die in 2009 resoluut brak met zijn leven als kampioen op de 64 velden. Het gaat om Yge Visser (1963) die in 2006 de titel schaakgrootmeester verwierf door een lange reeks successen.

Visser was altijd al een opvallende persoon en stond te boek als tegendraads. Maar in 2009 veegde hij op een dag de stukken van het bord en zette er een fles wijn voor in de plaats. Symbolisch voor het breken met een traditioneel leven. Visser heeft een nieuwe missie, hij wil de complotten in de wereld ontmaskeren. Hij kijkt als het ware de film van de geschiedenis terug en probeert te ontdekken waar de mensheid op het verkeerde been is gezet.

Yge Visser in zijn vorige leven als schaakgrootmeester…