Door: Redactie

Afgelopen zaterdag 3 juni was het druk in Haren tijdens de Italiaanse dag. Publiek kon zich vermaken met bijzondere Italiaanse auto’s en scooters, hapjes en andere Italiaanse producten. Haren kleurde rood, groen en wit. De zon hielp mee.

Minpunt was de parkeergarage die (niet voor het eerst) kuren vertoonde. Eén betaalunit was deze keer defect, waardoor het publiek soms 45 minuten in de rij stond om af te rekenen.