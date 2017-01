Jacob Boonstra CDA Haren: “Tweede Kamer wordt op verkeerde been gezet door gekleurde informatie over Haren” – lees meer…

Door: Redactie

Fractievoorzitter Jacob Boonstra (CDA Haren) denkt dat de inhoudelijke discussie over herindeling voorbij is, want mensen kunnen elkaar niet meer overtuigen. Het lot van Haren ligt volgens hem feitelijk nu in handen van de Tweede Kamer, waar in 2017 een besluit wordt genomen. Boonstra zegt in een interview dat in Haren de Krant verschijnt (18 januari) dat men in Den Haag een besluit zal nemen op basis van ‘gekleurde informatie’. Dat baart hem zorgen.

Door de provincie worden volgens het raadslid geen harde leugens verteld, maar de feiten worden wel gekleurd weergegeven. Boonstra wijst op uitspraken van de gedeputeerde over de financiële positie van Haren, die te zwak zou zijn. Volgens Boonstra zijn er in het verleden riskante keuzes gemaakt (zoals gemeentehuis, Nesciopark), maar is Haren door de meerjarenbegroting weer financieel op orde. In 2020 zijn we weer minstens acht miljoen sterker, zegt hij. En dan zijn meevallers niet meegerekend. Voorts vindt Boonstra dat in Den Haag de indruk wordt gewekt dat Haren instemt met de lichte samenvoeging en met het herindelingsontwerp. Dat klopt volgens hem niet en hij vindt het zwak dat daarvoor privé-apps van de burgemeester en mailtjes van de gemeentesecretaris als bewijs worden opgevoerd (herindelingsontwerp pagina’s 159 en 160). Boonstra zegt dat een lichte samenvoeging niet mogelijk is, omdat aan de voorwaarden daarvoor niet kan worden voldaan.

Boonstra zegt dat hij verwacht dat Haren zich in De Haag zal laten horen. Overigens is hij niet wanhopig. “We hebben nog vijf matchpoints te gaan, waarvan we er maar één hoeven scoren.” Hij doelt op besluitvorming in Provinciale Staten, de minister, Raad van State, Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Meer in Haren de Krant van 18 januari 2017