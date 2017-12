Jan Broekman vertrekt bij Buurthuis Mellenshorst

Nieuws:

Door: Redactie

Hét gezicht van de laatste Jaren van Buurthuis Mellenshorst, Jan Broekman, vertrekt op 1 februari 2018. Hij heeft een baan gevonden bij de Hippe Kringloop in Assen, waar hij het horecagedeelte gaat uitbouwen. Broekman heeft veel zin in de nieuwe baan.

De reden van vertrek is, dat het werk in het buurthuis te belastend is geworden. Het is een ongeregeld leven, waarbij werk en privé uit balans raken. Het afgelopen jaar is Broekman tot die conclusie gekomen. De inhoud van zijn werk en de contacten met buurtgenoten heeft hij altijd als erg prettig ervaren, zegt hij.

Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend.