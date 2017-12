Jeroen Wassing en Coby Tjassing organiseren party in café – lees meer…

Door: Redactie

Op 30 december zal het druk worden in Café Oude Middelhorst in Haren. Overbuurvrouw Coby Tjassing en Jeroen Wassing uit Onnen doen mee aan de wedstrijd ‘Run the Café’, die door uitbater Erik Blokzijl is uitgeschreven.

Deelnemers organiseren een feestavond in het café. Wie het meeste publiek en de hoogste omzet scoort wint een prijs. De organisatoren geven hun feestavond een thema mee: jaren 60 en 70. Wassings vader heeft een ruime collectie singles uit die periode en zal die als een ware DJ draaien. Coby Tjassing: “We rekenen op de komst van mensen die herinneringen heeft aan die periode en weer eens ouderwets wil uitgaan”. Het feest begint om 20.30 uur. Toegang is gratis.