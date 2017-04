Jolanda Kooistra vindt haar stek in Brinkhorst: Bij Jo – lees meer…

Door: Redactie

Jolanda Kooistra is bekend in Haren, omdat ze jarenlang de voormalige Konditorei Timmerman (later heette het Huiskamer van Haren) runde. Een paar jaar geleden moest zij daar vertrekken, omdat er nieuwe plannen met het pand waren. Nu is ze terug: Bij Jo.

Op het hoekje naast de bibliotheek is zij deze week gestart met haar lunchroom, waar je bovendien bonbons kunt kopen. Ze omschrijft het als een perfecte plek, waar voorheen Le Stelle was gevestigd. Daphne de Haan van Le Stelle is onlangs verhuisd naar het Eemke van der Veenpad, waar ze een restaurant opende.

Jolanda Kooistra vond het destijds erg jammer dat ze haar zaak aan de Rijksstraatweg moest sluiten. Ze bleef dromen van terugkeer naar dit dorp en nu deed zich die kans voor. In haar oude vak, in het dorp waar ze graag werkt.