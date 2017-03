Jonge bedrijfsleider Jumbo Haren: “Dit was mijn droom”

Door: Redactie

Hij is jong, nog maar 28 jaar. En toch heeft Rutger van Lier al een lange staat van dienst in de supermarktbranche. Als scholier werd hij vakkenvuller. Daarna opleiding Detailhandel en een jaartje nadenken over zijn toekomst tijdens een reis door Australië.

Na terugkeer lonkte de supermarktbranche en Rutger werd vakkenvuller bij Super de Boer aan de Wilhelminakade in Groningen. “Ik vond het daar prachtig en heb telkens laten weten dat ik verder wilde in dat bedrijf”, zegt hij. “Ik maakte stapjes en werd hoofd van Droge Kruideniers Waren, zoals dat heet. In 2012 werd de winkel overgenomen door de Maripaan Groep, die veel Jumbowinkels heeft in het noorden. Ik maakte kennis met de directeuren en volgde opleidingen, waardoor ik leerde hoe Jumbo denkt. Ja, inderdaad. De zeven zekerheden. Ik heb te kennen gegeven dat ik wel supermarktmanager wilde worden, maar ze vonden me daarvoor nog wat te jong. Ik kreeg wél de kans om mee te lopen met andere managers, om te zien wat het werk inhoudt.”

Groei

Toen de tijd rijp was werd Rutger manager van de Jumbo aan de Oosterstraat in Groningen, waar veel studenten kopen. Toen kwam het aanbod om de oude winkel aan de Anjerlaan in Haren ‘erbij te doen’. Hij greep zijn kans en per 1 januari is hij fulltime manager van de nieuwste Jumbo aan het Anjerplein. “Dit heb ik altijd graag gewild”, zegt hij. Sinds de verhuizing is de omzet met sprongen gestegen en dat vindt hij logisch. “In de vorige winkel konden we niet laten zien waar we toe in staat zijn. Hier wél.” Rutger is blij met de verhuizing, want hij voelde zich schuldig tegenover de wijk, die al zoveel jaren heeft moeten wachten. “Oosterhaar heeft nu eindelijk het winkelcentrum dat het verdient.” Ook voor de werkgelegenheid is de nieuwbouw goed, want het personeelsbestand groeide van 60 naar 90 medewerkers.

Zaterdagavond

De jonge supermarktmanager heeft vaak contact met zijn collega Ger Pesman van de Jumbo aan de Kroonkampweg. Zijn ze elkaars concurrenten? Rutger: “Natuurlijk wel een beetje, maar we werken vooral veel samen. Het gaat ons erom dat mensen met een tevreden gevoel bij een Jumbo hun boodschappen doen. Dus we hebben gezamenlijke doelen. Ik heb hier wél het voordeel van gratis parkeren.” Als Rutger van Lier op een zaterdagavond thuis zit denkt hij vaak aan de klanten die ook thuis op de bank zitten met hun blokje kaas en worstjes die ze bij hem hebben gekocht. “Als die mensen daar tevreden over zijn is dat onze beste reclame”, zegt hij.

Bankje

Onlangs heeft Van Lier een bankje besteld bij Jumbo, dat plaats gaat bieden aan ouderen die moeten wachten op hun ouderenvervoer of taxi. Rutger: “Ik zag hoe zij staande wachtten en vond dat dit veel beter kon. Daarom komt er een bankje in de winkel, waar ze droog en warm kunnen wachten.” Misschien is dat dan de ‘achtste zekerheid’ van Jumbo.