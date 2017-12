Veel jongeren knallen zonder (gratis) vuurwerkbril. Pearle onderneemt actie.

Nieuws:

Door: Redactie

De jaarwisseling betekent feestelijk het nieuwe jaar inluiden met oliebollen, vrienden, familie en vuurwerk. Uit onderzoek van Pearle Opticiens, onder ruim 1000 Nederlandse jongeren tussen de 10 en 18 jaar, blijkt dat tieners weleens risico’s nemen als het gaat om vuurwerk. De meesten (61%) dragen bijvoorbeeld geen vuurwerkbril wanneer ze naar vuurwerk kijken, terwijl kijken bijna net zo gevaarlijk is als het zelf afsteken daarvan*. Opvallend is dat jongeren uit de provincie Groningen zich wel van de risico’s bewust lijken, maar geen actie ondernemen; een derde vindt het dragen van een vuurwerkbril verstandig, maar doet het niet. Pearle maakt zich sterk om oogletsel tijdens oud en nieuw te voorkomen en deelt daarom tot en met 30 december door het hele land 70.000 gratis vuurwerkbrillen uit.

Bij het kijken naar vuurwerk staat de meerderheid van alle ondervraagden er het liefst met zijn neus bovenop. Ondanks het advies om bij consumentenvuurwerk een minimale afstand van tien meter te bewaren, neemt ruim de helft van de Nederlandse tieners (57%) een afstand van vijf meter of minder. Zo’n vier op de tien jongeren (38%) denkt hierbij niet bewust na over de mogelijke gevolgen, terwijl deze niet gering zijn en ook te voorkomen. Een vuurwerkbril verkleint de kans op oogletsel aanzienlijk, maar dan moet hij wel gedragen worden. Een op de vijf jongeren geeft aan in het bezit te zijn van een vuurwerkbril, maar hem niet op te zetten. Edith Mulder (directeur, het Oogfonds) pleit voor het dragen van de bril:

‘De afgelopen negen jaar zagen oogartsen meer dan tweeduizend mensen met oogletsel door vuurwerk. Negenhonderd ogen liepen blijvende schade op. Ruim 150 ogen werden blind en 69 ogen raakten dusdanig beschadigd dat ze operatief verwijderd moesten worden. Wat opvalt, is dat bijna de helft van de slachtoffers wordt geraakt door vuurwerk dat iemand anders afstak*. Door een vuurwerkbril te dragen – ook als je alleen naar vuurwerk kijkt – kun je oogletsel voorkomen.’



Invloed favoriete persoonlijkheid

De voornaamste reden die wordt gebruikt om geen vuurwerkbril te dragen, is dat Groningse jongeren het stom vinden (81%). Ruim een kwart (28%) geeft aan de bril wel op te zetten als hun favoriete persoonlijkheid dit doet. Daarnaast kan hun directe omgeving hier een rol spelen. Hoewel de gemiddelde tiener (landelijk) sneller overtuigd raakt door zijn of haar favoriete YouTuber (36% vs. 24%), is voor de Groningse jongeren de invloed van een YouTuber vs. vriend(in) bijna gelijkwaardig (28% vs. 26%).



Vuurwerkbril net zo vanzelfsprekend als autogordel

Ondanks dat de meerderheid van de Groningse jongeren (52%) geen vuurwerkbril draagt tijdens oud en nieuw, zien ze er wel het belang van in. 79 procent vindt zelfs dat het dragen van een vuurwerkbril voor iedereen verplicht moet worden. Idealiter zou het dragen van een vuurwerkbril volgens de meesten (93%) net zo vanzelfsprekend moeten zijn als het dragen van een autogordel. Pearle maakt zich sterk om oogletsel tijdens oud en nieuw te voorkomen, deelt de opticien tot en met 30 december 70.000 gratis vuurwerkbrillen uit verspreid door het hele land. Kijk voor meer informatie op blog.pearle.nl/vuurwerk.