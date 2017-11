Jongerencamping op Onnenstaete? Eigenaar doet marktonderzoek – lees meer…

Door: Redactie

Mede-eigenaar Peter Epe van Onnenstaete in Onnen overweegt het terrein om te bouwen tot een jongerencamping. Hij zegt dat het zich bij uitstek leent voor dit doel en ziet al een openluchtpodium voor zich waar DJ’s kunnen draaien. Hij kent Camping De Appelhof op Terschelling en denkt dat er behoefte is aan zulke campings. Hij zegt dat aan Haren de Krant in een interview, dat deze week in de krant staat. “Het mag ook binnen het bestaande bestemmingsplan”, zegt Epe.

Of hij het werkelijk gaat doen moet nog blijken. Wellicht zoekt de geplaagde eigenaar van deze voormalige camping de grenzen op uit frustratie over de jarenlange conflicten met omwonenden. Enkele buren hebben al jaren bezwaar tegen allerlei activiteiten op het complex. Volgens de eigenaar zal de gemeente inmiddels ook ‘uitgeput zijn’ en geen nieuwe initiatieven meer durven toestaan.

Burgemeester Pieter van Veen zegt tegen de krant dat hij het liefst ziet dat Peter Epe het terrein gaat verkopen aan iemand die er mooie plannen gaat ontwikkelen die binnen het bestemmingsplan (recreatieve functie) passen. De gemeente gaat toezien op de komende ontwikkelingen. Lees het interview in Haren de Krant, die van 22 tot en met 24 november wordt verspreid.



Burgemeester Pieter van Veen