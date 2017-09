Joris draait opgewekt zijn orgel in Haren

Door: Redactie

De 23-jarige Joris ten Have uit Zuidlaren is in Haren sinds twee jaar een vaste waarde op de vrijdagmiddag. Met zijn draaiorgel ‘Floreal’ stuurt hij vanaf 13.30 uur eigentijdse en opgewekte deuntjes door de straten en daardoor fleurt de weekmarkt op. “De meeste mensen zijn blij met de muziek, sommigen iets minder. Ik ben over de inkomsten in Haren zeer tevreden.”

Aan gulle klanten geen gebrek, veel mensen doen niet alleen geld in zijn bakje, maar voegen hem ook aardige teksten toe. En hij heeft vaste klanten onder ouderen én ouders met kinderen. Het Dorpsfonds Haren, dat de marketing van Haren ondersteunt, heeft zelfs een bijdrage geleverd aan de stichting ‘t Vierkantje die de restauratie van zijn orgel verzorgt. En er waren meer bedrijven en organisaties die hebben bijgedragen. “Dat was hard nodig, want het kost 30.000 euro”, zegt optimist Joris. “Het geld is bijna bij elkaar, ik moet nog 8.000 euro hebben, dan kan ook het front van ‘t Vierkantje worden opgeknapt.”

Beroep

Het avontuur begon als hobby, want als kind liep hij al met zelfgemaakte draaiorgels met ingebouwde walkmans op straat. Maar Ten Have is nu beroeps. “Ik verdien nu mijn inkomen in Haren, Delfzijl, Groningen en Zuidlaren.” Naar eigen zeggen zijn er in ons land maar vijf beroepsdraaiers. Hij neemt zijn taak serieus en stelt zijn repertoire zelf samen. “Ik maak arrangementen van populaire liedjes. Ik maak zelf de ponskaarten, maar tegenwoordig heb ik in de ‘Floreal’ een computer die het orgel aanstuurt. Ik maak iedere maand wel een paar nieuwe liedjes, want ik wil het publiek steeds verrassen.”

Bespuugd

Als orgelman heeft Joris zijn goede humeur en ‘brede schouders’ wel nodig, omdat hij ook wel eens te maken heeft met agressie. “Laatst waren in Haren een paar studenten die tijdens het studeren last hadden van het orgel en ze wilden een actie op touw zetten om mij weg te krijgen. Ze gingen bij winkeliers langs. Heb ik niks meer van gehoord. En in de stad ben ik een keer bespuugd en kreeg een klap van een rare man die de muziek niks vond. Tuurlijk snap ik dat niet iedereen het leuk vindt, maar ik sta nooit zo lang op één plek. En ik gun al die mensen die het wél waarderen het plezier.” Naast zijn vaste plekken wordt Joris ook ingehuurd voor feesten en evenementen. Laatst mocht hij een 65-jarige inwoner van Oosterhaar ‘wakker spelen’ met een aubade en hij speelt ook in zorgcentra. Kortom, van hobby naar beroep. Joris is blij dat hij zijn droom heeft kunnen realiseren.