Jumbo klaar voor de Anjerlaan 2.0 (let op: van 13-18 januari gesloten)

Door: Redactie

De Jumbo winkel aan het Anjerplein 33 in Haren gaat verhuizen naar een groter pand in het nieuwe winkelcentrum Oosterhaar. De winkel breidt het assortiment uit en legt de nadruk op verse producten. Medewerkers van Jumbo gaan pizza’s vers bereiden in de winkel en dagverse sushi serveren. De Jumbo winkel sluit op vrijdag 13 januari om 17.00 uur haar deuren. Inwoners van Haren en omgeving zijn vanaf woensdag 18 januari van harte welkom in de nieuwe winkel. Jumbo nodigt alle klanten uit voor de feestelijke opening op 18 januari om 09.00 uur ’s ochtends.

Tijdens de opening krijgen de eerste 150 klanten een mooie bos bloemen. Bovendien ontvangen alle klanten die tot en met zondag 22 januari voor een bedrag vanaf 25 euro boodschappen doen een ambachtelijke appeltaart mee naar huis. “We hebben lang op deze verhuizing moeten wachten, maar nu is het eindelijk zo ver. De nieuwe winkel telt ruim 550 vierkante meter vloeroppervlakte extra en is dus een stuk groter dan de vorige winkel. Ook komen er meer parkeerplaatsen waar klanten gratis kunnen parkeren”, vertelt Rutger van Lier, filiaalmanager van de Jumbo winkel in Haren.

Nieuw: verse sushi en pizza’s

Klanten kunnen in de vernieuwde winkel terecht voor een groot en gevarieerd assortiment tegen de laagste prijs. Voor de liefhebbers is er verse sushi verkrijgbaar en Jumbo medewerkers bereiden verse pizza’s die klanten thuis kunnen afbakken. Bovendien krijgt de winkel een versplein met een grote variatie aan dagverse producten, zoals groenten, fruit, vleeswaren, brood en (buitenlandse) kazen. Op de slagerij komt een grill-afdeling voor vers gegrild vlees en op de visafdeling kunnen klanten zelf een bakje met verschillende diepgevroren vis samenstellen, zoals gamba’s en wilde zalm. De winkel beschikt straks bovendien over zelfscan-kassa’s.

Tijdens de verhuizing kunnen klanten terecht bij de Jumbo winkel aan de Kroonkampweg 1- in Haren.

Pick Up Point

De Jumbo winkel in Haren wordt tevens uitgerust met een Pick Up Point. Via de website Jumbo.com en de Jumbo apps voor smartphone en tablet kunnen klanten hun boodschappen bestellen en deze vervolgens ophalen bij de speciale balie in de winkel. Klanten die online een bestelling doen, kunnen hun boodschappen de volgende middag vanaf 16.00 uur ophalen. Op zaterdag is het mogelijk de bestelling vanaf 10.00 uur op te halen. De boodschappen moeten dan op vrijdag voor 12.00 uur besteld zijn. Bij het ophalen van de bestelling kan enkel worden betaald met pin.

Service: een stapje verder

Colette Cloosterman-van Eerd, directeur Formule en Innovatie van Jumbo Supermarkten, is aanwezig bij de heropening: “Door deze verbouwing kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn. Onze service gaat altijd net een stapje verder, waarbij we streven naar 100 procent klanttevredenheid door middel van de unieke Jumbo formule: de laagste prijs, het grootste assortiment en de beste service. Dit kunnen we alleen waarmaken met de hulp en inzet van onze medewerkers.”

Fotobijschrift: Filiaalmanager Rutger van Lier en zijn team tijdens de 7 Zekerheden training van de Jumbo Academy op het hoofdkantoor van Jumbo Supermarkten in Veghel