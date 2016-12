Nieuws:

Door: Redactie

De nieuwe vestiging van de Jumbo aan de Anjerlaan opent op woensdag 18 januari om 9.00 uur. Dat heeft manager Ger Pesman laten weten.

De opening is een mijlpaal, want de diepe wens van een nieuw winkelhart in Oosterhaar wordt hiermee vervuld. In januari openen nog meer winkels hier de deuren, zoals bakkerij Haafs, Bloem & Kunst, Restoria, Berends Groente & Fruit en een kapsalon.