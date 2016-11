Jumbo start sponsoractie verenigingen met informatieavond op 13 december a.s.

Nieuws:

Door: Redactie

De twee vestigingen van Jumbo in Haren gaan in februari weer van start met een spaaractie voor verenigingen in de gemeente Haren, die tot en met april duurt. Een vergelijkbare actie met scholen was een succes. Leden van de verenigingen die boodschappen doen bij Jumbo sparen harde euro’s voor hun clubkas.

Op dinsdag 13 december geeft Jumbo informatie over de actie aan de verenigingen. Aanmelden kan tot 7 december via ellen.tebbes@jumbo.com. De informatieavond vindt plaats in de Rietschans te Haren.