In juni wordt Raadhuisplein weer een ‘beach’

Na het grote succes van vorig jaar, vindt ook dit jaar de Beachweek Haren plaats op het Raadhuisplein in de gemeente Haren. Gedurende twee weken, van 6 tot en met 18 juni, worden er diverse sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud georganiseerd op het speciaal hiervoor aangelegde beachveld.

Breed scala aan activiteiten

Tijdens Beachweek Haren is er dagelijks van vroeg tot laat voor elk wat wils. Veel gymlessen vinden bijvoorbeeld plaats op het beachveld, maar ook meerdere sportverenigingen verzorgen daar het reguliere aanbod voor hun leden. Verder wordt er een heuse schoolbattle georganiseerd voor bassischolen en middelbare scholen uit Haren. Naast deze activiteiten, specifiek voor leerlingen of leden, zijn er meerdere sportieve activiteiten gepland, waar iedereen aan mee kan doen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere bootcamp en andere gevarieerde sportlessen.

Culture Walk

Op vrijdag 16 juni wordt, voor het eerst als onderdeel van de Beachweek Haren, de Culture Walk in georganiseerd. Dit is een wandeling van ongeveer tien kilometer door Haren met aandacht voor kunst, muziek, sport & dans.

Meer informatie en inschrijven?

Kijk voor meer informatie over dit sportieve evenement op www.beachweekharen.nl. In een timetable staat hier het volledige programma vermeld. Wilt u deelnemen aan één of meerdere sport- en beweegactiviteiten tijdens de Beachweek? Inschrijven kan ook via deze website. Voor de meeste activiteiten is deelname gratis!