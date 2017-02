Kamerlid wil fusie niet opleggen

Door: Redactie

Aspirant-kamerlid Jacques Monasch (Nieuwe Wegen) spreekt zich uit tegen een gedwongen fusie van Haren met Groningen.

Monasch zei voor de microfoon van RTV Noord: “Ik ben voorstander van herindelen van onderop. Dus mét instemming van alle betrokken gemeenten. In Haren is het verzet groot. Niet doen dus. En zo denkt mijn vroegere partij PvdA er ook over.” Monasch vindt dat Haren een goed verbeterplan heeft gepresenteerd en dat men bovendien een gezonde begroting heeft gemaakt. Je kunt volgens hem niet staande houden dat Haren financieel te zwak is om op eigen benen te staan. “Het is vreemd dat de provincie de fusie zo graag wil doorzetten en tegelijk zelf moet beoordelen of Haren financieel sterk genoeg is”, zegt Monasch. Hij zegt dat Groningen en Ten Boer wat hem betreft gewoon verder kunnen gaan met fuseren, maar dan zonder Haren. Als Monasch een zetel bemachtigt in de Tweede Kamer zal hij na 15 maart een oordeel moeten geven over het fusieplan. Zijn opinie is nu dus al kristalhelder.