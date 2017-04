Kajakvaren in Noordwillemskanaal kun je uitproberen

Nieuws:

Door: Redactie

Kajakvaren is een veelzijdige sport, die je zowel recreatief als competitief, zowel solo als in teamverband en als gezin, zowel op kleine slootjes als op zee en zowel alleen tijdens je vakantie als regulier bij een kanovereniging kunt beoefenen.

Een introductiecursus kajakvaren bij de GKV bestaat uit vijf lessen van ongeveer 2 uur per les. Je krijgt les in kleine groepjes van ervaren instructeurs. Aan bod komen tijdens de lessen: alle basisslagen, balans, veiligheid (o.a. wat te doen als je omslaat), kajaktechniek. We varen zowel op het Hoornse Diepje, het Noord-Willemskanaal en het Paterswoldsemeer. Een Rondje Stad behoort tot de mogelijkheden bij de laatste les.

De GKV heeft een clubgebouw aan het Hoornse Diepje: Hoornsedijk 4, Haren.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website: www.groningenkv.nl/cursussen en trainingen of mail naar Marjan Cornelissen: cursuscoördinator@groningenkv.nl .