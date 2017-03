Wie kent de fietsende bullebak die door de politie wordt gezocht? – lees meer…

Door: Redactie

Op 1 februari werd aan de Rijksstraatweg tussen Haren en Groningen een wielrijder van de fiets getrokken door een passerende fietser. Het slachtoffer haalde juist zelf een wielrijder in en ging naar de smaak van de achterligger niet snel genoeg aan de kant. Daarop werd hij aan zijn rugtasje getrokken en smakte op de grond. Volgens de politie liep hij bij de val hersenletset en andere verwondingen op. In de uitzendingen van Opsporing Verzocht van 7 en 14 maart is aandacht besteed aan deze zaak.

De politie kreeg reacties. Mensen blijken deze fietsende ‘bullebak’ te herkennen. Hij is meestal in het zwart gekleed, draagt een capuchon en rijdt vermoedelijk op een elektrische fiets. Een getuige: “Ik heb al vaker gezien dat deze man ruzie zoekt met iedereen die hem in de weg zit. En een collega van mij werd door hem al eens uitgescholden omdat ze voor hem de weg overstak. De man is zeer agressief, hij is vorige week nog in de buurt van Haren gezien. Ik ben hem ook wel eens tegengekomen op de Kerklaan en als daar dan bij de Hortus mensen oversteken krijgen die van hem de volle laag. Zelf was ik er getuige van dat hij het waarschijnlijk in het centrum van Haren aan de stok had gekregen met een automobilist, die vervolgens ter hoogte van Huis de Wolf zijn auto op het fietspad plaatste om verhaal te halen. Ik zag hoe ze bijna met elkaar op de vuist gingen.”

Uit deze lezingen valt op te maken dat de man nog steeds als ‘fietsende bullebak’ tussen Groningen en Haren fietst. Wie herkent in de beschrijving deze man? Gaaf uw tips door aan de politie: 0900-8844. Kijk op: http://opsporingverzocht.avrotros.nl/zaken/zaak/man-66-van-fiets-getrokken-op-de-rijksstraatweg/