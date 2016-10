Kerkboerderij krijgt christelijke woonbestemming

Nieuws:

De Kerkboerderij aan de Oude Middelhorst zal mogelijk volgend jaar een metamorfose ondergaan. Er worden negentien wooneenheden gerealiseerd voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

De woonvoorziening valt onder de Stichting Sprank uit Zwolle. Deze stichting is sterk geïnspireerd door het christelijk geloof. Slogan van de stichting is ‘Christenen in hart en zorg’. Op haar website zegt Sprank: “God houdt van ieder mens. Geloof je dat? Dat het Hem niets uitmaakt of je heel slim bent, of niet alles begrijpt? De mensen van Sprank geloven dat zeker. En daarom willen we iedere dag weer opnieuw de beste zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking.”



Bestemmingsplan

Ontwikkelaar Guus Driever (Haren) werkt samen met collega’s Danny van Leeuwen en Dirk-Jan Bax. Driever koopt het gebouw voor het realiseren van de wooneenheden. Het is nog niet bekend of Driever na de verbouwing het project weer gaat verkopen aan een belegger of dat hij verhuurder blijft. De gemeente Haren heeft inmiddels ingestemd met een aanpassing van het bestemmingsplan. Driever: “We willen het gebouw iets vergroten en daarom was die aanpassing nodig.” De buurt is bijgepraat tijdens een bijeenkomst. Op dit moment zouden al elf cliënten bereid zijn een woning te huren, er zijn dus nu nog acht plaatsen vrij. Op zaterdag 26 november is er een inloopdag voor belangstellenden. Naar verwachting zal de verbouwing in de loop van 2017 plaatsvinden.