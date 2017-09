Nieuws:

Door: Redactie

‘Kerkproeverij’ is een initiatief uitgaande van de Raad van Kerken in Nederland. Veel aangesloten kerken nodigen niet-kerkelijken, ex-kerkelijken en vrienden en bekenden uit voor een speciale zondagsdienst. Om te delen, om te ontmoeten en om samen te ‘proeven’ van wat waardevol is voor velen.

Ook de Nieuw-Apostolische Kerk in Haren nodigt daarvoor uit. Persoonlijk, per mail of brief, en natuurlijk in de krant.

Wie eens de kerk wil proeven, is hartelijk uitgenodigd. Zondagmorgen 10 september, Bamshorn 4, in Haren, 10.00u.