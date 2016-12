Kerstconcert in ’t Clockhuys op 16 december – lees meer…

Nieuws:

Het is weer bijna zoverf, het jaarlijks kerstconcert van ’t Clockhuys-CKC in de Dorpskerk Haren en daarna een glaasje glühwein of een kopje chocolademelk drinken in het Centrum voor Kunst & Cultuur, waar het Popkoor van ’t Clockhuys-CKC zorgt voor prettige muziek tijdens het borrelen.

Capriccio Clarinet Orchestra zal de avond openen met een aantal stukken in kerstsfeer. Voor de gelegenheid is er een arrangement gemaakt van een Iers kerstlied, speciaal voor dit klarinetorkest en het Kinderkoor van ’t Clockhuys-CKC. Het Kinderkoor zal zelf een lied uit de musical Annie uitvoeren met live pianobegeleiding. Op piano wordt ook nog, door leerlingen en docent, een aantal kerstliederen quatre-mains uitgevoerd.

Het kinder-gitaarkwartet, dat inmiddels al meerdere optredens heeft gegeven, heeft ook sfeervol repertoire in petto voor u. Gevorderde vioolleerlingen voeren samen met docenten Concert voor vier violen van Vivaldi uit.

Dan volgt een gemengd ensemble bestaande uit volwassenen die les hebben bij ’t Clockhuys-CKC of die ensemble-les hebben en zij brengen verrassend, minder bekend kerstrepertoire uit verschillende Europese landen. Het concert in de kerk wordt afgesloten met een prachtig koor bestaande uit leerlingen zang en docenten. Welk nummer zij doen houden we nog een verrassing.

Kortom: al is het buiten koud, dit Kerstconcert zal de emotionele temperatuur gegarandeerd opjagen. En dit is nog niet alles…

Na dit concert vervolgt ’t Clockhuys-CKC met een Afterparty (inclusief glühwein of chocolademelk!) waar het Popkoor o.l.v. Inge Bakker en Tjidde Hofstra de wangen nog meer doet gloeien.



Rijk aanbod in ’t Clockhuys-CKC

Het jaarlijkse kerstconcert is dé gelegenheid om je te oriënteren op het rijke aanbod van ‘t Clockhuys-CKC. In januari en februari 2015 starten de nieuwe cursussen en workshops voor jong en oud, met het accent op muziek, theater en beeldende kunst. Als je muziekles hebt bij ’t Clockhuys-CKC zijn er bovendien vele mogelijkheden om samen te spelen.

Hoe jij je wilt ontwikkelen bepaal je zelf: lessen /workshops worden toegespitst op jouw individuele wensen en zijn zoveel mogelijk op het moment dat jou het beste uitkomt. Creatief zijn, meegaan in de flow, je eigen koers bepalen: er zijn tal van mogelijkheden en ’t Clockhuys-CKC denkt graag met je mee!

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op vrijdag 16 december naar het Kerstconcert in de Dorpskerk Haren.

Vrijdag 16 december, 19.30 uur, Kerstconcert, Dorpskerk Haren, Kerkstraat 2 en Afterparty in ’t Clockhuys-CKC, Brinkhorst 3 Haren.

Informatie: 050-5339560, www.clockhuys.com of www.facebook.com/Clockhuys-C