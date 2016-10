Kinderboekenweek vanaf 5 oktober in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Van woensdag 5 tot en met zondag 16 oktober staan alle bibliotheken in het teken van de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit jaar staan opa’s en oma’s centraal waarbij het motto is: Voor altijd jong! De Kinderboekenweek wordt natuurlijk ook in alle Groningse bibliotheken gevierd.

Lezen en doen

Tijdens de Kinderboekenweek worden er in de Groningse bibliotheken de meest uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Van knutselmiddagen en interactief voorlezen tot theatervoorstellingen. Ook kunnen kinderen in verschillende bibliotheken meedoen aan een raadselroute en wordt er in een aantal verzorgingstehuizen door kinderen van groep 7 en 8 voorgelezen aan ouderen

Agenda

Gedurende het hele jaar organiseren de Groningse bibliotheken activiteiten voor kinderen om hun leesvaardigheid en het plezier in lezen te vergroten. Meer informatie hierover staat op de website van de Groningse bibliotheken bij agenda & nieuws. Een overzicht van alle feestelijkheden die in het kader van de Kinderboekenweek worden georganiseerd staat op www.biblionetgroningen.nl/kinderboekenweek.

Griffels en penselen

De zilveren griffels horen met de gouden griffel tot de belangrijkste literatuurprijzen voor de Nederlandstalige literatuur. Evenals de zilveren en gouden penselen worden deze prijzen jaarlijks tijdens de Kinderboekenweek uitgereikt. De bekroonde boeken zijn allemaal opgenomen in de collectie van de Groningse bibliotheken.

Kinderboekenruilbeurs

Op zondag 16 oktober organiseert NS, de hoofdsponsor van de Kinderboekenweek, de Nationale Kinderboekenruil in de stationshal van Amsterdam Centraal, Arnhem Centraal en Breda Centraal. Dit succesvolle evenement is van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kinderen kunnen ook aanschuiven in een mini-treincoupe, waar een kinderboekenschrijver of een conducteur voorlezen.

Kinderboekenweekgeschenk

Het Kinderboekenweekgeschenk van dit jaar, Oorlog en vriendschap, is geschreven door Dolf Verroen en geïllustreerd door Charlotte Dematons. Het prentenboek voor de Kinderboekenweek 2016 is van de hand van Floor Rieder en is getiteld: Waar is Ludwig?