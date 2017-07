Kinderen weer terug in eigen opvang

Nieuws:

Renovatie Waterhuizerweg

De afgelopen periode is met man en macht gewerkt aan de renovatie van het gebouw van de Stichting Kinderopvang aan de Waterhuizerweg in Haren. Nadat er eind 2016 asbest werd aangetroffen in het gebouw, zijn de kinderen in februari verhuisd naar tijdelijke huisvesting op het terrein. De renovatie is nu afgerond. Afgelopen maandag konden de kinderen weer terug in het gebouw.

Weghalen units

De units waarin de kinderen tijdelijk werden opgevangen worden 27 en 28 juli a.s. weggehaald. Beide dagen beginnen de werkzaamheden tussen 7.00 en 7.30 uur. Een grote kraan zal de units ‘oppikken’ en op een vrachtwagen plaatsen. Deze units moeten tussen de bomen door getild worden. Uiteraard doen wij ons best de bomen die nu vol in het blad staan te ontzien.

Verkeersmaatregelen

Volgens planning rijden op beide dagen drie transporten. De vrachtwagens rijden aan vanaf de Molenkampsteeg en rijden weg via de Waterhuizerweg, Cantersveen, Dr. Ebelsweg, Rijksstraatweg richting Glimmen. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt de Waterhuizerweg tussen de Lijsterweg en Tuindorpweg gedurende de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Veilige opvanglocatie

Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) is blij dat dit project tot ieders tevredenheid is afgerond. “Het is toch even schrikken als er op een locatie waar kinderen ondergebracht zijn asbest gevonden wordt. In samenwerking met de Stichting Kinderopvang is meteen een actieplan opgesteld en zo snel mogelijk uitgevoerd. De kinderen zitten nu weer in een frisse en veilige opvanglocatie. Het is een grote uitdaging geweest om tijdens de werkzaamheden de kinderen te blijven opvangen, mede dankzij het team Vastgoed van de gemeente Haren is alles soepel verlopen.”