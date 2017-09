Kinderkledingbeurs in Glimmen op meerdere data

Nieuws:

Ook dit najaar weer een tweedehands pop-up store in Glimmen, dorpshuis de Groenenberg.

Dinsdag 19 september van 19.00-22.00 uur en woensdag 20 september van 8.30-12.00 uur is er een verkoop van kinderwinterkleding(mt86-176), speelgoed, leesboekjes, spelletjes enz.

Twee weken later op dinsdag 3 oktober (19.00-22.00) en de woensdagmorgen 4 oktober (8.30-12.00) is er de verkoop van winterkleding voor dames en heren, maar ook schoenen, tassen, sportartikelen kunt u er vinden. Pasruimte is aanwezig.

Zou u zelf willen inbrengen en een extraatje willen verdienen, 80% van de verkoop is voor u, bel dan voor een inbrengnummer: Moniek 050-4061872/whatsapp0621871312 of Renje 050-4063031