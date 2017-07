Kino Klandestino trekt honderden mensen naar Stadion Esserberg

Nieuws:

Afgelopen zaterdag vond de 7e editie van Kino Klandestino plaats bij voetbalclub Be Quick 1887, in het monumentale Stadion Esserberg, te Haren. De verrassingsfilm was ‘Next Goal Wins’ en gaat over het slechtste voetbalteam op de FIFA wereldranglijst, afkomstig van het tropische eiland American Samoa. Toen dat ene verlossende doelpunt werd gemaakt, steeg er een luid gejuich op afkomstig van de honderden Kino supporters op de tribune.

De avond kende winnaars en verliezers. Zo waren er prachtige prijzen te winnen met de ‘petje-op-petje-af’ voetbalquiz en de roemruchtige Kino loterij. In de rust kon men zelf ook een balletje trappen en penalty schieten. Commentator Wabbesch Wabbesch deed live verslag van alle acties op het veld. Tussendoor konden alle teams op de foto voor de sponsormuur.

Zoals bij elke wedstrijd is meedoen belangrijker dan winnen. Kino Klandestino #7 gaat de boeken in als een topeditie met een prachtige uitslag en een ongekend goede teamspirit.

“Teamwork makes the dream work”

Kino Klandestino opent deuren die normaal gesloten blijven en brengt filmliefhebbers op plaatsen waar ze nog nooit zijn geweest of die men dacht te kennen. Kino Klandestino toverde eerder al de volgende gebouwen om tot tijdelijke bioscopen: De Oosterkerk, Theater de Machinefabriek, klimcentrum Bjoeks, Manege d’Oude Held, Gruno Asfalt Recycling en een leegstaand zwembad in Vinkhuizen.