Kleine economieën draaien ook goed, B&B aan Westerveen blijkt gouden greep – lees meer…

Door: Redactie

Johan Bloem investeerde flink in het bijgebouw bij zijn huis waar voorheen zijn schoonmaakbedrijf was gevestigd. Hij wilde aan het landelijke Westerveen in Harenermolen een bed & breakfast realiseren van de allerhoogste kwaliteit. Na een half jaar verbouwen ging hij in juni open. “Sindsdien iedere dag aanvragen en bijna iedere dag zijn beide appartementen verhuurd”, zegt hij stralend. Een gouden greep.

Foto: Karin en Johan Bloem, 24/7 gastheer en -vrouw…

Voor 85,00 euro inclusief een vers ontbijt, dat door Bloem persoonlijk voor de deur wordt gezet kun je hier met twee personen overnachten. “Ik wilde een accommodatie van de allerhoogste kwaliteit. Ik kan er zelf helemaal niet tegen als mensen niet tevreden zijn. Het mag ze aan niets ontbreken”, zegt Bloem. Samen met echtgenote Karin en de kinderen werden het interieur uitgezocht en plannen uitgewerkt. Die ambitie kostte veel geld, maar de voldoening is niet in geld uit te drukken nu de zaken storm lopen. De gasten slapen in boxspringbedden met ingebouwde lampjes die aangaan als men in het donker uit bed gaat, luxe meubels, TV en wifi, veranda met tuinmeubels, alles van de beste kwaliteit. En in de tuin een ruim verwarmd zwembad, in welke B&B krijg je zoiets?

Blij

“Ik was nog bezig met de laatste klussen toen mijn vrouw Karin de Facebookpagina al had geopend”, zegt Bloem. “Dat hebben we geweten. Dezelfde dag werd de eerste kamer al gereserveerd, en sindsdien gaat het maar door. We hebben bijna alleen maar lieve en aardige gasten die in de omgeving gaan fietsen of wandelen. Ik geniet van de contacten en de gesprekken.” De gemeente Haren zag de plannen in eerste instantie niet helemaal zitten, omdat de B&B zich in een bijgebouw bevindt. “Maar toen ze zagen hoe mooi het werd, werden ze steeds enthousiaster. Eén ambtenaar die kwam controleren zei dat hij nog nooit zo’n mooie B&B had gezien. Daar word ik dan heel erg blij van!” Zie www.bedandbreakfastharen.nl