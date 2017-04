Kleintje Koffie in bibliotheek 26 april: Workshop Muziek en Bewegen voor peuters

Nieuws:

Door: Redactie

Kleintje Koffie organiseert als feestelijke afsluiting van het seizoen op woensdag 26 april van 10.00-11.00 uur in Bibliotheek Haren een workshop Muziek en Bewegen voor peuters.

Wat is er leuker dan samen met je kind te zingen en bewegen op muziek? Eva Cats docent van ’t Clockhuys-CKC, met peuter én ouder zingen, bewegen en kleine instrumenten proberen.

Kleintje Koffie, georganiseerd door het CJG en Bibliotheek Haren, is een ontmoetingsplek voor jonge ouders. Iedereen met kinderen van 0 tot 4 jaar is welkom. De toegang is gratis. Graag wel opgeven via:haren@biblionetgroningen.nl.

Inloop vanaf 9.30.​