Kleintje Koffie voor ouders van jonge kinderen in de bibliotheek

Nieuws:

Door: Redactie

In de periode september 2016 tot en met april 2017 wordt er maandelijks weer een Kleintje Koffie georganiseerd, het inloopcafé voor jonge ouders in de Bibliotheek Haren.

Op woensdag 28 september is het thema: Opa’s en oma’s lezen voor. Grootouders worden deze ochtend uitgenodigd om hun kleinkinderen voor te lezen in de Bibliotheek. De keuze voor dit thema heeft te maken met de Kinderboekenweek op 5 oktober. Deze heeft als motto: Opa’s en oma’s: voor altijd jong. Voorlezen is niet alleen leuk, het stimuleert ook de taal-en denkontwikkeling van kinderen. Kleintje Koffie is een ontmoetingsplek voor jonge ouders en grootouders. Het café is elke laatste woensdag van de maand van 10.00 uur tot 11.00 uur. Vanaf 9.30 uur inloop. De toegang is gratis, evenals een kopje koffie of thee en drinken voor de kleintjes.

Kleintje Koffie wordt georganiseerd door Bibliotheek Haren in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Aanmelden is noodzakelijk: haren@biblionetgroningen.nl