Kloosterlezing Yesse 12 december – lees meer…

Door: Redactie

Op dinsdag 12 december spreekt dr. Jaap J. van Moolenbroek in de Bibliotheek (’t Clockhuys) in Haren de eerstvolgende kloosterlezing “Tekenen van God of de duivel” uit. De oud-hoofddocent (leerstoel Middeleeuwse Geschiedenis) aan de Vrije Universiteit Amsterdam gaat in zijn voordracht in op de visioenen in Yesse en andere cisterciënzer vrouwenkloosters, die in het begin van de 13e eeuw werden beschreven door de monnik Caesarius van Heisterbach.



Van Moolenbroek heeft het werk van Caesarius, Dialogus miraculorum, uit het Latijn vertaald en heeft uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze materie. Deze cisterciënzer monnik publiceerde van 1218 tot 1228 meer dan 900 stichtelijke vertellingen. Hij noteerde wonderverhalen uit zijn eigen tijd en eigen omgeving en bezocht onder meer enkele malen klooster Yesse. Dat klooster werd in 1215 gesticht en heeft tot aan de Reformatie (1594) in de buurtschap Essen gestaan.

Op het voormalige kloosterterrein is in 2006 een bezoekerscentrum geplaatst. De huidige Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse heeft samen met de Culturele Raad Haren het initiatief voor de kloosterlezingen genomen. In de twee vorige lezingen besprak kloosterdeskundige en historicus Hans Mol, verbonden aan de Universiteit Leiden en de Fryske Akademie, verschillende aspecten van het klooster Yesse temidden van de tientallen andere kloosters in Groningen en Friesland.

Dinsdag 12 december 2017

20.00 uur

“Tekenen van God of de duivel”, Kloosterlezing door Jaap van Moolenbroek

Entree € 6,00

Bibliotheek Haren, Brinkhorst 3, Haren

Reserveren tot twee dagen van te voren (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com

Bij de illustratie: De duivel probeert de weegschaal door te laten slaan om zo grip op de zielen van de rechtvaardigen te krijgen. Uit een middeleeuws handschrift dat bewaard wordt in het British Museum, Londen