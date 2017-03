Kom in de Kas op 1 en 2 april

Nieuws:

Door: Redactie

Orchideeënkwekerij Reinhart is beide dagen van 10:00 uur – 17:00 uur geopend. Met orchideeën, tuinplanten, binnen- en buitentuin, foto’s, keramiek, kunst, vogels en vissen.

Er zullen vele verschillende soorten planten te zien zijn, waaronder natuurlijk orchideeën in de orchideeëntuin van de kwekerij. De tuin is een afgescheiden gedeelte van de kas. Al meer dan 15 jaar is het oerwoud van 500m2 aan het groeien. Speciale aandacht is er voor de extra binnentuin van 2000m2 die we aan het maken zijn. Hierin zijn een groot aantal volières en vijvers met koi-vissen. Ook de buitentuin wordt steeds mooier. Ondertussen zijn er ook daar vogels te zien. De paden zijn verhard, dus goed toegankelijk voor iedereen.

Als extra activiteiten onder anderen:

Kunst in de Kas

Schilderijen en foto’s van Gijs van der Sleen

Objecten van eieren door Lies Reinink

Keramiek van Bouk Helmers en Baps Snijdewind

Bamboe

foto’s o.a. van Jen van Wijnwaarden

Mozaïek van Margreet Venema. Er worden workshops gegeven voor jong en oud.

Een informatiestand over de ziekte van Lyme.

En nog veel meer.

Koi en Vijvercentrum Nederland is aanwezig. Er zijn koi vissen te zien,

Vijverwater wordt gratis getest.

Geheimen achter het glas

Behalve rondwandelen op het bedrijf en ontdekken hoe alles groeit en bloei kunnen kinderen meedoen aan een interactieve speurtocht waarmee de beleving in de kas wordt vergroot. Meedoen aan deze speurtocht kan door thuis alvast de KomInDeKas app te downloaden (geschikt voor Android en Apple). Kom in de Kas is een uitje voor het hele gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis.

Kom in de Kas vindt plaats bij Reinhart Orchideeën aan het Westerveen 16 (Harenermolen) te Haren.