Het komend weekend, 1 en 2 oktober, wordt door Coby Eggen weer de jaarlijkse herfstfair georganiseerd in de boerderij tegenover stadion Esserberg in Haren.

Tijden: 10.30 – 17.00 uur.

Rijksstraatweg t/o Shell Esserberg.

Toegang gratis. Parkeren 1,- euro.