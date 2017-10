Koninklijke onderscheiding voor longarts H.H. Berendsen

Nieuws:

Door: Redactie

Namens de Koning reikt burgemeester P. van Veen van de gemeente Haren op vrijdag 27 oktober een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer H.H. Berendsen, inwoner van de gemeente Haren.De heer Berendsen wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding wordt om 16.00 uur uitgereikt bij het afscheid van de heer Berendsen als longarts van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) in Den Haag. De bijeenkomst vindt plaats in de oranjerie van voornoemd ziekenhuis, locatie Bronovo, Bronovolaan 5 in Den Haag.

De heer Berendsen is sinds 1 september 1990 werkzaam als longarts bij Stichting Haaglanden Medisch Centrum.

De heer Berendsen was van 1990-2017 initiator en voorzitter expat commissie Bronovo Ziekenhuis/HMC

Voor de meer dan vijftigduizend expats uit Den Haag en omgeving is met name de gezondheidszorg in Nederland heel anders georganiseerd dan in vrijwel alle andere landen ter wereld. HMC is hét expat ziekenhuis van Nederland. De Heer Berendsen heeft, naast zijn functie als voorzitter van deze commissie, vele bijeenkomsten georganiseerd voor expats om hen voor te lichten over het Nederlandse gezondheidssysteem. Hiermee heeft hij veel goodwill gekweekt en ertoe bijgedragen dat internationale instanties en bedrijven zoals Shell blijven kiezen voor Nederland als vestigingsplaats.

Van 2000 tot 2016 was de heer Berendsen oprichter en voorzitter van de Internationale Tafel

De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte betreft een internationaal gezelschap van niet-Nederlanders en Nederlanders. Deze sociëteit is onderverdeeld in tafels. Eén van deze tafels is de Internationale Tafel, waarvan de heer Berendsen initiatiefnemer en oprichter is en een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de verdere ontwikkeling van Nederland en Den Haag als vestigingsplaats voor internationale instanties.

Van 2000 tot heden is de heer Berendsen pleitbezorger internationale betrekkingen

De heer Berendsen heeft vele contacten in de ‘Haagse Internationale wereld’ en bezoekt bijna wekelijks ambassadeborrels en andere bijeenkomsten. Ook gaat hij frequent op bezoek bij ambassadeurs en CEO’s van internationale organisaties en bedrijven. Hier bepleit hij op informele manier, vele punten die voor de Staat der Nederlanden van belang zijn. Dit heeft een belangrijke impact op de sfeer in overleggen en het in contact brengen met elkaar tussen Nederland en deze internationale instanties, bedrijven en ambassades van andere staten.

Ook is de heer Berendsen in 2012 als vrijwilliger twee maanden als militair arts werkzaam en verantwoordelijk geweest voor de bloedbank in Helmant te Afghanistan. De heer Berendsen is van 1998-2002 secretaris geweest van het Geneeskundig Gezelschap ‘s-Gravenhage en is sinds 2007 bestuurslid van de ‘s-Gravenhaagse stichting tot bestrijding van Tuberculose.

De heer Berendsen heeft zich, naast zijn werk als longarts, uitzonderlijk ingespannen om voor expats de gezondheidszorg in Nederland begrijpelijker en toegankelijker te maken en heeft vele initiatieven ontplooid en uitgewerkt om dit te bewerkstelligen.