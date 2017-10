Kopstaartbotsing Dilgtweg – lees meer

Door: Redactie

Vanochtend rond 9.00 uur was het druk in Haren. Op de Dilgtweg reden in de files enkele auto’s op elkaar, vermoedelijk omdat zij niet voldoende afstand hadden gehouden van hun voorganger.

de aanrijding gebeurde in de file die was ontstaan bij het oprijden van de Rijksstraatweg. De Dilgtweg laat in het spitsuur altijd een hectische confrontatie zien tussen scholieren op de fiets, automobilisten en taxibusjes die van de zorginstellingen en Mytylschool komen.

Er is materiƫle schade, er zijn geen gewonden.