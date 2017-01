Krakers Middelhorsterweg slapen rustig door – lees meer…(met update)

Door: Redactie

Dit huisje aan de Middelhorsterweg is sinds kort gekraakt. De tijdelijke bewoners laten zich nauwelijks zien. Ook vandaag lieten zij zich niet uit de tent lokken toen de graafmachines van de firma Bolt uit Haren de tuin begonnen te verwijderen.

Het huisje moet wijken voor de toerit naar de Fop I. Brouwerhof, die het komende jaar zal ontstaan op de plaats waar voorheen kassen stonden van kwekerij H. van der Mei. Een projectontwikkelaar gaat veertien luxe woningen realiseren, met een kavelgrootte van gemiddeld 500 m2. De ontsluiting wordt geregeld via de Middelhorsterweg. Daarvoor is een huis met tuin aangekocht, dat inmiddels langer dan een jaar onbewoond is. In afwachting van de slopershamer.

De krakers zoeken nog niet veel contact met de buurt en houden doorgaans de gordijnen gesloten. Vorige week hebben de aannemers van Bolt de buurt via briefjes ingelicht over de voorbereidingen voor de sloop. De tuin wordt als het ware leeggetrokken. Op deze aankondiging is door de krakers niet gereageerd. Ook vanochtend vroeg, toen rond 8 uur de graafmachines met veel lawaai het perceel opreden, lieten zij zich niet zien, alsof zij gewoon doorsliepen.

Update: Naar nu blijkt wordt het huisje nu bewoond door een stel, waarvan de vrouw zwanger is. De afgelopen nacht hebben zij elders doorgebracht, waarschijnlijk met het oog op de komst van de trekkers en graafmachines. Of zij het lang volhouden op deze locatie is de vraag. Het huis heeft niet speculatief leeg gestaan, maar in afwachting van de procedures en vergunningen voor de nieuwbouw van woningen er achter.

Elders in Haren is ook een kraakactie gaande. Sinds enkele maanden wordt de voormalige wasserij Bouwman bewoond. De eigenaar wil het pand verkopen en gaat langs juridische weg trachten de krakers te laten vertrekken. Foto onder.