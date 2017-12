Krant uit 1938, andere tijd, zelfde dorp….

Door: Redactie

1938 – Zelfde dorp, andere krant!

Zo aan het einde van een jaar beseft men weer dat de tijd verglijdt. Haren verandert jaar na jaar. Om dit te markeren nemen we u even mee op reis naar 1938. Een jaar eerder was in La Promenade (villa op Rijksstraatweg 101) het Eerelman’s Weekblad begonnen. We drukken hieronder een gedeelte van die krant af. Ouderen zullen namen herkennen! En jongere lezers zullen beseffen dat ook toen winkels al probeerden klanten te trekken door advertenties in de krant.