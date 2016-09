Kunstveiling in De Rieshoek op 9 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Zondag 9 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur is er in De Rieshoek in Noordlaren een kunstveiling onder leiding van veilingmeester Simon Koops uit Vries. Er worden kunstwerken geveild van Ria Groen, Bernhard van Loon en Dorien van den Biggelaar. Ria Groen maakt schilderingen van dieren. Heel gelijkend en vaak in een sprookjesachtige omgeving.

Bernhard van Loon heeft als passie het tekenen en schilderen van (vaak bijna echte) diertjes, waarbij de essentie van het getekende centraal staat. Waarbij het soms verdacht eenvoudig oogt. Hij exposeert met regelmaat meestal in de regio en geeft ook gedichtenbundels uit. website : www.bernhardvanloon.nl

Dorien van den Biggelaar, woonachtig te Paterswolde heeft schilderen als passie. Haar inspiratie haalt ze uit kleur en de kleine details in de dagelijkse dingen. De natuur, de lucht, alles wat ze ziet geeft haar ideeën voor het schilderen. Ze maakt intuïtieve werken, laag op laag, met kleur als ondertoon. Het geheel is opgezet in grove streken, hier en daar een detail, dat op afstand bekeken een totaal ander beeld geeft dan dichtbij.

Eerdere exposities: 2012 Noorderkerk Groningen, 2013 t/m 2016 tijdens Kunstroute Eelde, locatie Melkfabriek te Bunne en Lemferdinge te Eelde, 2015 Galerie Paterswolde

Er is inloop van 13.00 tot 14.00 uur waarbij u onder het genot van een kop koffie of thee de gelegenheid krijgt de werken eerst te bekijken en de kunstenaars te spreken. Om 14.00 uur start de veiling.

Kunstveiling: 9 okt van 13 uur tot 16.00 aan de Zuidlaarderweg 63 in Noordlaren. Gebouw: De Rieshoek.