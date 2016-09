Door: Redactie

Het is niet de eerste keer, dat het kunstwerk in de Brinkhorst is aangereden en vernield. Deze week was het weer raak. De bestuurder heeft zich bij de gemeente gemeld, zodat de schade kan worden afgehandeld.

Volgens de gemeente Haren is het beeld nu voor restauratie bij de kunstenaar. Het zal wel enkele maanden duren voordat het kan worden teruggeplaatst. Tot het zover is:’zand erover’.