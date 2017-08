Laaggeletterd, maar allerminst dom. Taalhuis in Haren – lees meer…

Door: Redactie

In deze tijd niet goed kunnen lezen en schrijven? ‘Dan heb je iets niet goed gedaan’. Aldus de veel gehoorde reactie waar mensen met taalproblemen mee worden geconfronteerd. Nu Haren in de bibliotheek een ‘Taalhuis’ heeft wordt het tijd voor enige duiding.

In ons land hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Ze kunnen al snel in een neerwaartse spiraal geraken, want doordat zij ingewikkelde brieven (b.v. van de overheid) niet kunnen lezen ontstaan nieuwe problemen. “Wie niet goed kan lezen en schrijven komt bijna altijd voor problemen te staan”, zegt Marijke Diesemer van het Taalhuis in Haren. Ze werkt voor het Noorderpoort College, maar wordt door de gemeente Haren betaald om het Taalhuis te coördineren. “Vrijwilligers gaan volgens een beproefde methode aan de slag met de problemen en daarbij zijn de wensen van de cliënten bepalend.”

‘Gekkenschool’

Reina Rikkert (65) is zo’n ‘laaggeletterde’ volwassene, die in een Taalhuis wordt begeleid door vrijwilliger Ria Segers. Reina: “Ik ben opgegroeid in Stadskanaal en zat in een klas met wel vijftig kinderen. Het was voor de meester onmogelijk om alle kinderen persoonlijke aandacht te geven. Er was dus niet de goede aandacht voor kinderen die moeilijk mee konden komen. Mijn dictees stonden vol fouten. Ik had moeite met ei of ij. Met d’s en t’s. Kinderen die veel fouten maakten werden op het bord geschreven en moesten het dictee overdoen. En elke keer stond mijn naam erbij. Ik bleef drie keer zitten en werd toen naar het BLO gestuurd, dat werd door kinderen in de buurt de ‘gekkenschool’ genoemd. Ik werd vreselijk veel gepest en daar werd ik heel onzeker van. Ik trok me steeds meer terug en speelde nooit buiten.”

En zo kunnen leerproblemen de oorzaak zijn van onzekerheid en isolement. Later op de huishoudschool ging het beter en Reina kreeg een baan in de huishoudelijke thuiszorg die ze tot enkele jaren geleden behield. “Ik hoefde gelukkig geen rapportages te schrijven. Maar ik ben nu als vrijwilliger werkzaam in het hospice in Groningen waar stervende mensen worden begeleid. Daar moet ik wél rapporteren en daarom heb ik steun gezocht bij het Taalhuis.”

Het Taalhuis in Haren is een samenwerking tussen gemeente, Noorderpoort en Biblioned.Meer informatie? Mail aan Marijke Diesemer: m.diesemer@noorderpoort.nl

foto: Reina Rikkert (links) traint het maken van goede zinnen met een vrijwilliger….